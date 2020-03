Maastricht UMC+ zet 250 bedden in congrescentrum MECC voor coronapatiënten

Het Maastricht UMC+ gaat in congrescentrum MECC zijn zorgcapaciteit voor coronapatiënten uitbreiden voor het geval in de regio Midden- en Zuid-Limburg de maximale opnamecapaciteit voor patiënten bereikt is. Dit heeft het ziekenhuis donderdagavond laten weten.

Zo goed mogelijk voorbereiden

'Met deze extra maatregel wil het Maastricht UMC+ zich zo goed mogelijk voorbereiden op een toename van het aantal coronapatiënten. In de loop van volgende week moet de extra capaciteit benut kunnen worden', aldus het ziekenhuis.

Laagcomplexe zorg

De opvang in het MECC is bedoeld voor patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld, maar die niet in aanmerking komen voor IC-zorg en waarvoor basiszorg volstaat. Dan gaat het om laagcomplexe, verpleegkundige zorg waarbij verschillende faciliteiten nodig zijn zoal bijvoorbeeld infuusmogelijkheden, zuurstoftoediening, toediening van medicatie, voorzieningen voor voeding en algemene observatie.

250 bedden

De locatie moet plaats gaan bieden aan ongeveer 250 bedden. Of de extra capaciteit ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden hangt af van hoe de corona-epidemie zich zal ontwikkelen.