‘Serenade’ voor bewoners en zorgmedewerkers Maartenshof in Groningen

Verreiker

De zangtalenten stonden op een verreiker op de grote parkeerplaats achter het gebouw en zongen het publiek dat op alle balkons stond toe. Het was een hartverwarmde actie die in deze tijd van de coronacrisis zowel de bewoners als het zorgpersoneel een hart onder de riem stak om door deze vervelende periode heen te komen. Het is vanwege het gevaar van besmetting met het coronavirus op dit moment niet toegestaan om zorginstellingen te bezoeken.

Complexe zorg

Maartenshof is de locatie in Groningen van Zorgroep Groningen die gespecialiseerd is n het verlenen van complexe zorg bij specifieke aandoeningen zoals Parkinson, COPD en CVA (hersenbloedingen en herseninfarcten). In Maartenshof worden onder meer cliënten met Parkinson behandeld. COPD-patiënten kunnen op deze locatie terecht voor dagbehandelingen.