Nu 917 IC-bedden bezet, IGJ vraagt ziekenhuizen om op te schalen

Op dit moment liggen er in totaal 917 coronapatiënten op de IC-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen. Van de 917 patiënten is bij 862 het coronavirus vastgesteld en bij 55 patiënten is de verdenking dat het om het coronavirus gaat. Op dit moment zijn er 925 IC-bedden beschikbaar. Deze capaciteit kan indien nodig worden uitgebreid naar 1.500 bedden.

IGJ vraagt ziekenhuizen om maximale beddencapaciteit vrij te maken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vraagt van de ziekenhuizen om snel meer bedden op de intensive care en voor klinische zorg beschikbaar te krijgen. Ook verwacht de inspectie dat alle ziekenhuizen in heel Nederland meewerken aan het spreiden van patiënten.

'Nog sterke toename verwacht'

In een brief aan alle ziekenhuizen schrijft inspecteur-generaal Ronnie van Diemen:

'De inspectie heeft veel waardering voor de tomeloze en unieke inzet van alle medewerkers in de ziekenhuizen om in deze tijd alles te doen om goede zorg te blijven bieden. Tegelijk zien we dat we ons moeten voorbereiden op een periode waarin het aantal patiënten nog sterker zal toenemen.'

Meer bedden en alternatieven

De IGJ roept de ziekenhuizen op om meer bedden voor klinische zorg en op de intensive care beschikbaar te krijgen. Zowel voor patiënten besmet met het coronavirus als voor andere patiënten. Ook moeten zij kijken naar alternatieven voor opvang van patiënten buiten het ziekenhuis. Van Diemen: 'De mooie initiatieven om menslievende zorg te geven buiten het ziekenhuis door samenwerking van huisartsen, zorgverleners in de ouderenzorg en ziekenhuizen, vragen versnellingen in het hele land.'

Spreiding van patiënten

De inspectie vraagt alle ziekenhuizen in heel Nederland mee te werken aan het spreiden van patiënten. Voor een evenwichtige en gecoördineerde spreiding is het Landelijk coördinatiecentrum patiëntenspreiding (LCPS) opgericht. Van Diemen: 'Het is belangrijk dat alle betrokkenen met elkaar het vertrouwen houden in en meewerken aan deze ongekende maar noodzakelijke structuur.'