Ex-coronapatiënten gezocht voor onderzoek antistoffen

Het Erasmus MC en Sanquin Bloedbank zijn op zoek naar mensen die genezen zijn van een coronavirusinfectie. 'Zij hebben meestal beschermende antistoffen in het bloed die mogelijk kunnen dienen als geneesmiddel voor patiënten met corona die zijn opgenomen in het ziekenhuis', zo meldt het Erasmus MC.

Onderzoek bij apen

'Het is nog niet zeker dat het mensen die corona hebben werkelijk kan genezen', zegt internist infectioloog Bart Rijnders. 'Dit gaan we zo snel mogelijk onderzoeken. Een recente studie in het Erasmus MC laat in elk geval zien dat apen antistoffen maken die het virus uitschakelen. En een Chinees onderzoek liet zien dat apen maar één keer besmet kunnen worden en dat ze dus inderdaad door die antistoffen beschermd worden tegen het virus.'

Donoren bloedplasma

Eind vorige week gaf de ethische commissie groen licht voor de start van deze studie. Sindsdien wordt aan ex-coronapatiënten gevraagd om bloedplasma te donoren en zijn er al honderden aanmeldingen binnen. Rijnders heeft goede hoop dat eind deze week de eerste coronapatiënten plasma met antistoffen toegediend krijgen.

Procedure

Alleen genezen patiënten met een uitslag van een PCR-test (en dus een officiële vaststelling van een COVID-19 infectie) worden benaderd. Dat zal in de komende tijd gaan gebeuren. Zij krijgen van hun GGD een verzoek om zich bij Sanquin aan te melden voor het doneren van hun plasma. Daarna wordt diegene gevraagd om 4 keer in totaal, met tussenpozen van 7 dagen, plasma af te staan. Dit is veilig en voor de ex-patiënten niet erg belastend.

Het plasma van genezen patiënten wordt met een transfusie aan coronapatiënten toegediend. Behandelende artsen kunnen dan onderzoeken of de antistoffen uit het plasma het virus bestrijden en de patiënt helpen met het verminderen van de lichamelijke reactie op het virus. Mogelijk wordt mensen hiermee een opname op de IC bespaard, of bij verdere ontwikkeling misschien zelfs een ziekenhuisopname.

Ondertussen wordt de procedure bij Sanquin Plasma Products opgestart om de afweerstoffen uit het plasma te zuiveren om daar een zogeheten immunoglobuline-preparaat van te maken. Op die manier kunnen we het uiteindelijk niet meer als bloedproduct, maar als geneesmiddel aanbieden.