Buikpijn, diarree en pijn op de borst kunnen wijzen op coronabesmetting

Veel mensen bij wie het coronavirus is vastgesteld, hadden naast koorts en verhoging ook last van buikklachten en diarree. Dat meldt het Tijdschrift voor Geneeskunde.

Ziekenhuis Bernhoven in Uden waarschuwt andere ziekenhuizen alert te zijn op symptomen van COVID-19 die nog niet algemeen bekend zijn. "Wees vooral oplettend bij klachten als pijn op de borst, buikpijn en diarree.”

De nieuwe inzichten komen uit drie rapporten van ziekenhuis Bernhoven in Uden, het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Volgens artsen gaat het om meer mensen met deze klachten dan gedacht.

Van 107 COVID-19-patiënten werden de kenmerken geregistreerd. De gemiddelde leeftijd was 71 jaar; 41% van hen was vrouw en de mediane duur van de klachten was 5 dagen.

19% van de patiënten was verwezen naar een ander specialisme dan long- of interne geneeskunde. De symptomen waren koorts (78%), luchtwegklachten (78%), pijn op de borst (28%), buikpijn (13%) en diarree (34%).

Op de SEH had 54% van de patiënten een temperatuur ≥ 38,0°C, bij 51% was de CRP ≥ 50 mg/l, 12% had een leukocytose en bij 61% was de LD-waarde verhoogd.

Lymfocyten werden bij 31 patiënten bepaald; 77% van hen had een absolute lymfocytopenie. Co-infecties werden gezien bij 16% van de patiënten. De mortaliteit op de SEH was 2% en 5% werd op de IC opgenomen. Op 25 maart 2020 was de totale mortaliteit 22% en IC-opname 15%.