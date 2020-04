Overleden 2.101 (+234), besmet: 19.580 (+777) en in ziekenhuis 7.427 (+292)

Dinsdag zijn er aan het RIVM 292 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 234 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Dit meldt het RIVM dinsdagmiddag.