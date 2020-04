Catharina Ziekenhuis krijgt 6 miljoen voor onderzoek darmkanker en hart- en vaatziekten

Het Catharina Ziekenhuis is er in geslaagd om maar liefst twee subsidies van 3 miljoen binnen te slepen voor complexe zorg. Niet minder dan 65 subsidieverzoeken kwamen er dit jaar binnen bij ZonMW, de instantie die de eenmalige subsidies verdeelt. De teams van darmkanker en hart-en vaatziekten, twee speerpunten van het Catharina Ziekenhuis, wisten na een langdurige selectieprocedure beiden door te dringen tot de laatste zes gelukkigen. Om de subsidie te krijgen moest men aantonen over unieke en voor Nederland onmisbare expertise te beschikken. Daarnaast moesten de aanvragers innovatieve plannen presenteren die de zorg in heel Nederland kunnen verbeteren.