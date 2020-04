SARS-CoV-2 besmettelijker door vermenigvuldiging in neus en longen

Het nieuwe coronavirus SARS-COV-2 onderscheidt zich van andere virussen doordat het zich gemakkelijk vermenigvuldigt in de neus en longen. 'Daardoor zou verklaard kunnen worden dat het virus sneller overdraagbaar en dus ook besmettelijker is dan SARS of MERS', zo meldt het Erasmus MC vrijdagmiddag.