Kankerpatiënt ervaart gevolgen van coronacrisis

Dat blijkt uit een peiling van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 5302 mensen die kanker hebben of hebben gehad. NFK heeft vorige week de voorlopige uitkomsten van deze peiling gedeeld met het RIVM, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit, die ze hebben besproken met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.



Het meest genoemde gevolg van de coronacrisis voor kankerpatiënten, is een afspraak in het ziekenhuis die is omgezet naar een telefonische of beeldbel-afspraak. Bij de helft van de mensen die op dit moment behandeld worden of bij wie de behandeling al is afgerond, is de afspraak omgezet naar een digitale afspraak. Bij de mensen die nog moeten starten met de behandeling, is dit 4 op de 10.



De behandelingen die vooral zijn uitgesteld, zijn chemo- en immunotherapie. In bijna alle gevallen gebeurde dit op initiatief van het ziekenhuis. Dit past in het landelijk beleid om het risico van een corona-besmetting voor kankerpatiënten te verkleinen. De helft van deze patiënten maakt zich echter (veel) zorgen over dit uitstel, zo blijkt uit de peiling. “Als het ziekenhuis vol ligt met corona-patiënten en de wachtlijsten oplopen, wie geeft mij dan de garantie dat mijn behandeling door kan gaan?”, zegt een respondent. “Ik sta nog maar aan het begin van een enorm traject. Ik heb nu geen uitzaaiingen, maar ben bang dat ik straks met een eventueel uitstel wel uitzaaiingen heb. Dat is een verschil van leven en dood.”



“Wij begrijpen deze zorgen heel goed”, zegt directeur-bestuurder Arja Broenland van NFK. “En wij maken ons ook zorgen over de toekomst. Gelukkig blijkt uit onze peiling dat in de eerste fase van deze crisis bij slechts een klein deel van de mensen de behandeling is uitgesteld en er geen regionale verschillen zijn als het gaat om dit uitstel, maar de verwachting is dat de druk op de zorg groot zal blijven. Het coronavirus is voorlopig nog niet weg en we hebben te maken met heel veel uitgestelde zorg. De zorgverleners in de oncologie hebben alle zeilen bijgezet om, binnen de beperkte capaciteit en de extra risico’s die het coronavirus met zich meebrengt, mensen met kanker toch zo optimaal mogelijk te behandelen. Daar zijn wij hen dankbaar voor. Er moeten nu oplossingen bedacht worden om kankerpatiënten ook in de toekomst de beste zorg te bieden.”



Het gros van de ondervraagden geeft aan dat ze geen coronavirus hebben, geen klachten hebben en niet zijn getest. Meer dan de helft van de mensen die nu behandeld worden of nog moeten starten, maakt zich wel (veel) zorgen om het virus te krijgen. “Ik heb een zeer beperkte luchtinhoud en ben echt bang voor het coronavirus. De gedachte dat een IC-behandeling er voor mij niet inzit, maakt dat ik slapeloze nachten heb”, aldus een patiënt.