Coronavirus zeker overdraagbaar via de lucht

Het coronavirus is wel degelijk overdraagbaar via de lucht. Dat stellen onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam.

Een team van onderzoekers deden onderzoek met fretten, dit nog voor op een nertsenfokkerij in Brabant het coronavirus, Covid-19-virus, is uitgebroken. Daarmee is voor het eerst bewijs geleverd dat social distancing nodig is, stelt moleculair viroloog Sander Herfst van het Erasmus MC.

Tijdens het onderzoek constateerde de onderzoekers dat SARS-CoV-2 efficiënt wordt overgedragen via direct contact en via de lucht (via ademhalingsdruppeltjes en / of aerosols) tussen fretten. De laatst genoemde kunnen in de lucht blijven zweven en zelfs uren later nog ingeademd worden door een ander persoon, die vervolgens geïnfecteerd kan worden.

Of de overdracht bij het coronavirus door de lucht plaatsvindt via druppels, aerosolen of door beide weten de Rotterdamse onderzoekers nog niet. “In vervolgstudies zullen we daarom nader gaan onderzoeken of overdracht via de lucht ook over grotere afstand, en dus alleen via aerosolen, mogelijk is.”

Deze studie levert volgens de onderzoekers experimenteel bewijs voor robuuste overdracht van SARS-CoV-2 via de lucht.