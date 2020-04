'Somber of gespannen door het coronavirus? Praat erover'

De overheid roept mensen op, die mentale problemen ondervinden vanwege de coronacrisis, om er over te praten met anderen of hulp te zoeken als dat nodig is.

Campagne

Dinsdag is de overheidscampagne gericht op mentale klachten tijdens de coronacrisis van start gegaan. Met de boodschap: 'Somber of gespannen door het coronavirus? Praat erover' wordt aandacht gevraagd voor de psychische gevolgen van de corona-uitbraak. Op de radio en op sociale media worden praktische tips gegeven en worden mensen opgeroepen om erover te praten of hulp te zoeken als dat nodig is. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil met de campagne eraan bijdragen dat mensen deze periode mentaal zo goed mogelijk doorkomen.

Stress

De kans op besmetting met het coronavirus en de maatregelen om het onder controle te krijgen, leveren veel mensen stress op. Voor de ruim 1 miljoen Nederlanders die al te maken hadden met psychische klachten, geldt dit nog eens extra. Mensen geven aan meer last te hebben van bijvoorbeeld angst, depressiviteit, paniek en slecht slapen. Daarnaast kunnen mensen met psychische klachten door de coronamaatregelen een extra drempel ervaren om naar de huisarts te gaan voor hulp als ze dreigen vast te lopen.

Oproep

Blokhuis: 'Mensen die meer last hebben van psychische klachten, of die niet lekker in hun vel zitten in deze periode moeten weten dat ze niet alleen zijn. Er komt nogal wat op ons af en het is niet vreemd dat mensen zich daardoor somber of gespannen voelen. Het belangrijkste is om erover te praten. Met je familie, je partner of je vrienden. Ik wil mensen ook oproepen om echt naar de huisarts te gaan als ze hulp nodig hebben.'

'Je bent niet alleen'

'Met deze campagne willen we duidelijk maken aan mensen die hiermee te maken hebben: je bent niet alleen. Maar we willen ook praktische oplossingen aandragen om deze periode ook mentaal zo goed mogelijk door te komen.'

Praktische tips en verwijzing naar hulplijnen

De campagne is te horen op de radio en te zien op Instagram, Twitter en Facebook. Met filmpjes worden daar bijvoorbeeld tips gegeven over hoe om te gaan met drukte in huis, of het belang van goed eten en een vaste routine als je niet zo lekker in je vel zit. Op Rijksoverheid.nl staan meer praktische tips en verwijzingen naar hulplijnen.