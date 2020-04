Behoefte aan zorg en ondersteuning in verband met COVID-19 uitbraak licht gedaald

De overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft op dit moment nog geen behoefte aan zorg of ondersteuning in verband met de uitbraak van COVID-19. Bij de vorige peiling had slechts 4% van de burgers hier wél behoefte aan. Dit percentage is gedaald naar 3%.

De behoefte aan zorg en ondersteuning die er is, bestaat voornamelijk uit behoefte aan informatie om te checken of men het virus heeft (gehad). Daarnaast is de behoefte aan niet acute medische hulp, aan emotionele en sociale steun en aan psychologische hulp toegenomen.

Over het onderzoek

De vraag ‘Heeft u behoefte aan zorg of andere ondersteuning in verband met het coronavirus? (nee / ja, namelijk)’ is afgenomen in het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Het is onderdeel van een monitor naar griep- en verkoudheidsklachten en corona-gerelateerde percepties, die loopt van week 9 tot week 20. De vragen m.b.t. behoefte aan zorg en ondersteuning zal tussen 16 maart en 17 mei elke twee weken worden afgenomen. Het feitenblad beschrijft de resultaten van de meting in week 16. De vragenlijst is uitgezet onder 3.263 panelleden en werd ingevuld door 2.726 van hen (respons 84%).