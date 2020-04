443 duizend jongeren met jeugdzorg in 2019

In 2019 kregen 443 duizend jongeren (tot 23 jaar) jeugdzorg. Dat is 1 op de 10 jongeren. Vooral het aantal jongeren met jeugdhulp neemt al enkele jaren toe, net als de duur van de verleende hulp. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Nederland telde op 1 januari 2019 bijna 3,4 miljoen jongeren tot 18 jaar. Van hen ontvingen 411 duizend jongeren jeugdhulp in natura, dat is bijna 1 op de 8 jongeren. Ruim 41 duizend jongeren kregen jeugdbescherming en 9 duizend jongeren kregen jeugdreclassering. 36 duizend jongeren hadden naast jeugdhulp ook jeugdbescherming en/of jeugdreclassering.



Jeugdzorg, het geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar en kan verlengd worden tot 23 jaar. In 2019 kregen 443 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. In 2018 waren het er 430 duizend. Het cijfer over 2019 is voorlopig. In voorgaande jaren waren de definitieve cijfers telkens 1 à 2 procent hoger dan de voorlopige cijfers.

Meer jongeren met jeugdhulp en bescherming

Het aantal jongeren met jeugdzorg is sinds 2015 toegenomen. Het aantal jongeren met jeugdhulp stijgt het snelst, het aantal jongeren met jeugdbescherming is na een aanvankelijke daling vanaf 2017 weer toegenomen en het aantal jongeren in de jeugdreclassering daalt.

Vooral jeugdhulp aan jongeren tot 18 jaar

De verantwoordelijkheid voor jeugdzorg ligt bij de gemeente. Wanneer de gemeente de zorg direct aan de zorgverlener vergoedt, is sprake van zorg in natura. Het is ook mogelijk dat de jeugdhulp wordt ingekocht met een persoonsgebonden budget (pgb). In 2019 maakten bijna 22 duizend jongeren gebruik van een pgb voor jeugdhulp, bijna 15 duizend van hen ontvingen tevens jeugdhulp in natura.