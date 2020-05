DSM maakt 2,8 miljoen neusstaafjes voor coronatesten

Koninklijke DSM, een wereldwijd wetenschappelijk bedrijf in Voeding, Gezondheid en Duurzaam Leven, is op verzoek van de Nederlandse overheid gestart met de productie van 2,8 miljoen coronatest staafjes voor de neus, voor de eerste keer en op eigen bodem, om een tekort aan coronatestkits in Nederland te voorkomen. Dit meldt DSM donderdag.

Drie maanden

DSM zal voldoende teststaafjes produceren om Nederland voor de komende drie maanden in de totale behoefte te voorzien. DSM doneert het materiaal, 11.000 kilo in totaal, dat nodig is om de teststaafjes te maken en stelt ook zijn procesexpertise gratis ter beschikking aan de overheid om zo te helpen in de strijd tegen het coronavirus.

Wereldwijd tekort

De Nederlandse overheid gaf recent aan een urgente behoefte te hebben aan teststaafjes om meer coronatesten te kunnen uitvoeren. De staafjes die normaal in Nederland gebruikt worden, zijn geproduceerd in Italië en China. Vanwege een wereldwijd tekort en om minder afhankelijk te zijn van mondiale toeleveringsketens heeft het ministerie van Volksgezondheid DSM gevraagd om dit vitale testonderdeel te produceren.

Samenwerking

Dankzij een vlotte samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en lokale bedrijven en gezondheidszorgexperts, is DSM erin geslaagd om in twee weken een productieketen voor teststaafjes op te zetten op Nederlandse bodem. Dit proces zou normaal maanden of zelfs jaren duren.

Spuitgieten

DSM heeft afgelopen weken zijn wetenschappelijke en productie-expertise ingezet en gebruik gemaakt van zijn internationaal netwerk om een schaalbare, betaalbare teststaaf te ontwikkelen. Het ontwerp is ontwikkeld met behulp van DSM’s 3D printervaring en middels spuitgieten opgeschaald om miljoenen staafjes te produceren voor testkits in Nederland.

Gecertificeerd door RIVM

De teststaafjes zijn gecertificeerd door het RIVM en grootschalige productie is gestart. Voor de productie, het verpakken en steriliseren van de verpakte teststaafjes werkt DSM samen met de Nederlandse partners Molded, ECM Europe en Steris. Het LCH distribueert de teststaafjes over de testlocaties in heel Nederland.

'Dringende behoefte'

Dimitri de Vreeze, CoCEO van Koninklijke DSM: 'Er is een dringende behoefte aan deze teststaafjes in het hele land dus het is goed om te zien hoe de hechte samenwerking tussen oude en nieuwe partners in recordtijd heeft geleid tot het opzetten van een nieuwe Nederlandse productielijn. Van idee naar uitvoering in slechts twee weken, dat is slimme wetenschap, innovatie en Doing Something Meaningful ten voeten uit. Het maakt me trots om te zien hoe de medewerkers bij DSM gezamenlijk de corona pandemie bestrijden en helpen waar ze kunnen.'