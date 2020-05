Leidse krachten gebundeld om verbeterde coronavaccins te ontwikkelen

CoVax2 consortium

'Het zogenoemde CoVax2 consortium staat vanuit het LUMC onder leiding van dr. Ramon Arens. Het project combineert twee vaccinatietechnieken die elkaar versterken', aldus het LUMC. De onderzoekers willen delen van het coronavirus gebruiken die het lichaam aanzetten tot de productie van antistoffen maar ook tot de productie van geheugen afweercellen, oftewel T-cellen. Zo kan het virus beter en sneller herkend en aangevallen worden door het afweersysteem.

Brede immuniteit

Daarnaast is het doel van het te ontwikkelen vaccin om immuniteit op te bouwen tegen andere leden van de coronavirusfamilie. Dit wil het consortium bereiken door zich, in tegenstelling tot andere vaccinatie-initiatieven, niet alleen te richten op het gebruik van de uitsteeksels van het virus. Volgens de onderzoekers is de kans dat deze uitsteeksels veranderen door mutaties aanwezig. Dit zou een mogelijk vaccin minder werkzaam maken. Door een vaccin te ontwikkelen die gebruikt maakt van antigenen die gedeeld worden door meerdere coronavirussen hopen de onderzoekers ook immuniteit tegen een toekomstig coronavirus op te bouwen.

DNA en SLP

Het consortium, bestaande uit het LUMC, ISA Therapeutics en Immunetune, faciliteert de samenwerking tussen experts in immunologie en coronavirologie. De partners combineren hun expertise in DNA en synthetische lange peptide (SLP) gebaseerde vaccinatietechnieken om tot het uiteindelijke vaccin te komen. Het samenwerkingsproject is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.