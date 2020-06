RIVM-update: 2 doden, 6 nieuwe opnames, 2 IC-patiënten erbij

Aantal doden gestegen naar 6.059

Tot en met 14 juni 10.00 uur zijn er in Nederland in totaal 48.783 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 59 jaar of ouder. Tot nu toe zijn 11.828 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 6.059 overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 83 jaar of ouder.

Actuele cijfers COVID-19 van14 juni 2020

Positief geteste personen 48.783 (+143)

Ziekenhuisopnames 11.828 (+6)

Overleden personen 6.059 +2)

Aantal IC-patiënten met 2 gestegen

Het aantal COVID-patiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 79. Dat zijn er 2 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 553 non-COVID-patiënten op de IC, 19 minder dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting komt daarmee op 632, 17 minder dan gisteren.

'Lichte stijging geen reden tot zorg'

Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘De COVID-IC-bezetting is voor de tweede dag op rij licht gestegen. Dat is geen reden tot zorg, het aantal opnames blijft laag.’ Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 278. Dat zijn er 11 minder dan gisteren.