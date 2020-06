Corona: 2 patiënten overleden en 1 nieuwe patiënt

Op 27 juni 2020 zijn er 71 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er is 1 patiënt gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis is opgenomen (geweest). Er zijn 2 personen als overleden gemeld.

Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.