Radboudumc behandelt coronapatiënten die ontwennen van IC-beademing

Een deel van de coronapatiënten op de Intensive Care wordt kunstmatig beademd. Van de beademing afkomen, kan voor deze groep lastig zijn. Het Radboudumc beschikt als enige in Nederland over een expertisecentrum waar IC-patiënten ontwennen van de beademing. Het ziekenhuis neemt COVID-19-patiënten die moeilijk van de beademing komen over van ziekenhuizen uit het hele land'', zo meldt het Radboudumc maandag.

Langer dan 7 dagen

Hoe eerder kunstmatig beademde patiënten weer zelfstandig kunnen ademen, hoe beter dit is voor hun herstel. Maar voor sommige patiënten is dit erg lastig: bij ongeveer 13% van alle IC-patiënten duurt het langer dan zeven dagen om van de beademing af te komen. In het Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing wordt daarom met speciale zorg in kaart gebracht of deze complexe patiënten van de beademing kunnen en op welke manier. De totale behandeling duurt maximaal dertig dagen.

Gespecialiseerd team

In het expertisecentrum werkt een gespecialiseerd team van verpleegkundigen, intensivisten, logopedisten en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen. In korte tijd worden onder meer longfunctie, ademspierfunctie en hartfunctie bepaald. Dit maakt het mogelijk om de zorg specifiek op de patiënt af te stemmen. Een individueel trainingsschema om de functie van spieren, waaronder de ademhalingsspier, te verbeteren draagt bij aan een sneller herstel van de patiënt. Patiënten trainen bijvoorbeeld in een speciaal oefenbad op de IC of gaan actief buiten hun kamer bewegen.

Enige ziekenhuis

Het Radboudumc is in Nederland het enige ziekenhuis dat deze gespecialiseerde zorg voor IC-patiënten aanbiedt. Vanuit verschillende ziekenhuizen worden complexe COVID-19-patiënten in het Radboudumc opgenomen die moeilijk van de beademing komen. Bij een klein deel kan er sprake zijn van een aantasting van de zenuwen, wat het herstel moeilijker maakt. Door de aantasting van de zenuwen treedt spierzwakte of verlamming op, dat doet denken aan het Guillain-Barré Syndroom, een zenuwaandoening door een reactie van het eigen afweersysteem.