UMCG onderzoekt rol overgewicht bij COVID-19 patiënten

Resveratrol

Daarnaast wordt onderzocht of de ernstige (long)ontstekingen die COVID-19-patiënten kunnen ontwikkelen behandeld kunnen worden met het geneesmiddel Resveratrol. Aan het onderzoek onder leiding van Peter van der Voort, hoofd intensive care UMCG, werken artsen en onderzoekers van het UMCG samen met collega’s van Amphia ziekenhuis en Amsterdam UMC.

Ruim driekwart COVID-19 patiënten op IC kampt met overgewicht

Uit recent onderzoek blijkt dat 77% van de COVID-19-patiënten die op een Nederlandse Intensive Care (IC) zijn behandeld, met overgewicht kampte. Mensen met overgewicht hebben 44% meer kans om te overlijden aan COVID-19, en dat loopt op tot bijna 80% in mensen met ernstige obesitas. De veronderstelling is daarom dat het vetweefsel, met name het buikvet, de oorzaak is van het ernstige beloop van COVID-19 bij deze patiënten.

Buikvet

Buikvet produceert stoffen die de ontstekingsreactie versterkt, onder andere in de longen. De vraag is of bij COVID-19 dit meer het geval is dan bij andere patiënten en wat een eventuele behandeling kan zijn. Daarvoor wordt het middel Resveratrol onderzocht. Bloedmonsters en vetweefsel van COVID patiënten en andere patiënten worden vergeleken en onderzocht in het laboratorium.