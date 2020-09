Totale blootstelling aan aluminium niet schadelijk voor gezondheid

De totale blootstelling aan aluminium uit voedsel, consumentenproducten en bodem ligt ruim beneden de gezondheidskundige grenswaarde. Dat is de hoeveelheid die je dagelijks kan binnenkrijgen zonder nadelige gevolgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport .

Weinig blootstelling aluminium in verzorgingsproducten

Het onderzoek laat zien dat de blootstelling aan aluminium bij het gebruik van persoonlijke verzorgingsproducten, zoals deodorant en zonnebrand, heel laag is: aluminium uit persoonlijke verzorgingsproducten dringt nauwelijks door de huid heen.

Meeste aluminium via voedsel

Mensen krijgen de meeste aluminium binnen via voedsel en drinkwater, en raken dat grotendeels weer kwijt via de ontlasting. Aluminium komt veel voor in de bodem en wordt door gewassen opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om graanproducten, groenten, cacao en chocoladeproducten. Het gehalte in fruit en vlees- en visproducten is over het algemeen laag. In sommige voedingssupplementen op basis van klei, zoals poeder of tabletten, kan ook veel aluminium zitten. Daarom wordt volwassenen afgeraden om vaak of langdurig ontslakkingsklei te gebruiken en zwangeren om zwangerschapsklei in te nemen.

Vaccins en medicijnen

Sommige vaccins bevatten aluminium, dat is nodig om de werkzaamheid te verbeteren. Voor jonge kinderen zijn vaccinaties dus ook een bron van blootstelling. De veiligheid van deze vaccins is bewezen en alle vaccins worden continu in de gaten gehouden. Voor volwassenen kunnen maagzuurremmers die aluminium bevatten een grote bron van blootstelling zijn. De bijsluiters van dit type maagzuurremmers bevatten daarom het advies om ze niet langdurig te gebruiken.