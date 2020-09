2.223 besmettingen in 24 uur, ruim 900 boven hoogste besmetting in 1e golf

Bij het RIVM zijn tot maandagochtend 10.00 uur in de afgelopen 24 uur daarvoor 2.223 nieuwe besmettingen gemeld bij het RIVM. Dit aantal was nog nooit zo hoog. Tijdens de eerste golf werden er op 10 april 1.320 besmettingen in 24-uur gemeld, dat was toen het hoogste aantal. Het aantal meldingen van de afgelopen 24 uur ligt ruim 900 hoger als de 1.320 besmettingen op 10 april.