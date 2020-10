Apps om verdachte huidplekjes te scannen niet altijd betrouwbaar

Voor het onderzoek controleerden de proefpersonen in totaal 45 huidplekjes met de huidapps Huidmonitor, Medgic en SkinVision. Daarna beoordeelden 2 dermatologen de plekjes. Volgens de dermatologen ging het bij 2 van de 45 plekjes om huidkanker. Bij Huidmonitor en SkinVision kwamen deze plekjes ook als verdacht naar voren. Medgic gaf voor deze 2 plekjes een onduidelijk resultaat. SkinVision zag daarnaast nog veel meer plekjes, onterecht, aan voor huidkanker. Deze app is erg voorzichtig met een advies en stuurt snel door naar de huisarts.

Onzeker gevoel

Bij Huidmonitor beoordeelt niet de app maar de gebruiker of een plekje verdacht is, door een foto van de plek te vergelijken met voorbeeldfoto’s. Dit oordeel is verrassend vaak goed, beter dan bij SkinVision. Maar het zelf beoordelen geeft de proefpersonen wel een onzeker gevoel.

Met de app Medgic kregen de proefpersonen vooral veel onduidelijke uitslagen. Zo kreeg een moedervlek de diagnose ‘goed- of kwaadaardig’. En soms geeft de app voor een plekje 4 diagnoses. En voor veel andere plekjes geeft Medgic aan dat de diagnose onbekend is.

Liever huisarts

Uiteindelijk gaven 16 van de 21 deelnemers aan met een verdacht plekje toch liever naar de huisarts te gaan. Een arts kan een verdacht plekje ook voelen en met een speciale loep bekijken. Zo ontdekten de dermatologen bij 3 deelnemers huidkanker op een plek die ze zelf over het hoofd hadden gezien of niet verdacht vonden.

Privacy

De Consumentenbond bekeek ook de privacy van de apps met de de ‘Privacymeter’. Huidmonitor, Medgic en SkinVision kwamen goed uit deze privacy test. 2 andere huidapps die niet werden meegenomen in het onderzoek, Miiskin en MoleScope, bleken serieuze privacy problemen te hebben. Als consumenten de websites van de appmakers bezoeken, plaatst de site direct advertentiecookies van Google, zonder toestemming van de gebruiker. Bij MoleScope gaat het ook om cookies van Facebook. Deze apps krijgen daarom de privacyscore ‘matig’. Miiskin heeft beloofd de cookieproblemen op te lossen.