Nederlander bewuster van eigen gezondheid door coronapandemie

Het merendeel van de Nederlanders is bezig met een gezonde leefstijl. Echter, een begin maken met het verbeteren van de gezondheid is voor 21 procent moeilijk. Negatieve emoties als angst, schaamte of verdriet zijn voor twee op de vijf bepalend om hiermee te starten. Voor jongeren van 18 tot en met 24 jaar loopt dit percentage op naar 51 procent. Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea, over hoe Nederlanders bezig zijn met hun gezondheid. De coronapandemie heeft grote invloed op de gezondheid. Zo geeft 36 procent van de Nederlanders aan zich door corona vermoeider en somberder te voelen. Bij de groep 18 tot en met 24-jarigen is dit zelfs 57 procent. Opvallend is dat sinds corona één op de drie Nederlanders bewuster bezig is met de eigen gezondheid.

Bewuster van eigen gezondheid sinds corona

Vier op de vijf Nederlanders geeft aan dat ze in het afgelopen jaar bezig zijn geweest met een gezonde leefstijl. Een beter voedingspatroon en meer beweging worden het meest genoemd. Meer kunnen genieten komt daar vlak achteraan. Voor vrouwen is slaap en ontspanning belangrijk, 42 procent geeft aan dat hun batterij aan het begin van de dag niet 100 procent is opgeladen versus 29 procent van de mannen. Voor 40 procent van de vrouwen is een start maken met de verbetering van het slaappatroon het moeilijkst. Met 22 procent hebben mannen daar minder last van. In het onderzoek valt op dat 32 procent van de Nederlanders bewuster bezig is met de eigen gezondheid sinds de coronapandemie en 40 procent aangeeft dat ze bewuster zijn van waar ze staan qua gezondheid.

Jongeren worstelen met gezonde leefstijl

Het bezig zijn met een gezonde leefstijl blijkt voor 33 procent van de jongere respondenten van 18 tot en met 24 jaar erg moeilijk. Deze groep heeft het afgelopen jaar specifiek aandacht gegeven aan beweging, een beter voedingspatroon en het investeren in sociale contacten. 36 procent van de Nederlanders geeft aan zich door corona vermoeider en somberder te voelen, bij de groep 18 tot en met 24-jarigen is dit zelfs 57 procent. Ook geven jongeren zichzelf het laagste cijfer voor hun geestelijke gezondheid: een 7,1. Daar heeft de generatie van 65-plussers - met een 8,2 - veel minder last van.

Werk in kleine stappen aan gezondheid

Negatieve emoties als angst, schaamte of verdriet blijken voor 40 procent van de Nederlanders belangrijke triggers. “Negatieve emoties zijn vaak nodig om daadwerkelijk van start te gaan met een gezonde leefstijl. Gelukkig maken negatieve gevoelens plaats voor positieve emoties als vreugde en liefde, als zij eenmaal bezig zijn met een gezonde leefstijl.” aldus prof. dr. Hanno Pijl, internist LUMC, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en bestuurslid van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde. “Ben je bezig met het verbeteren van je leefstijl maar vind je het steeds lastig om vol te houden, hou de stappen klein om het behapbaar te maken. Loop een blokje om terwijl je belt met een vriend. Woon je in een flat, pak dan wat vaker de trap in plaats van de lift. Of probeer eens echt een half uur voor je naar bed gaat niet meer op je smartphone te kijken. Elk bescheiden resultaat is er eentje om trots op te zijn. Zo houd je het makkelijker vol”, vervolgt Pijl.

Oppeppertjes tijdens coronapandemie voor mentale weerbaarheid

Afgelopen dinsdag zijn de coronamaatregelen aangescherpt. Ons leven wordt de komende weken verder beperkt op allerlei vlakken zoals minder sociale contacten, horeca die weer dicht gaat en geen sport in teamverband vanaf 18 jaar. “Natuurlijk hebben de aangescherpte maatregelen consequenties voor onze mentale en fysieke gezondheid. Nu waren we al vermoeider en somberder geworden sinds de start van corona. Juist in deze periode is het belangrijk om te werken aan die kleine stapjes, ook voor de mentale gezondheid. Want kleine successen die je behaalt zijn de oppeppertjes die we nu zo goed kunnen gebruiken. Het helpt je om positief én gezond te blijven”, zegt Pijl.

Waardering eigen huis en woonomgeving door lockdown

Maar liefst 78 procent is erg te spreken over de verbeteringen van hun woonomgeving. Dit draagt bij aan een gelukkiger en gezonder gevoel. “Een prettige woonomgeving heeft invloed op het ervaren van geluk en heeft hierdoor invloed op je gezondheid. Het belang van een plek waar je echt even kunt ontspannen en bijtanken is essentieel. Het afgelopen half jaar hebben veel Nederlanders klusjes in en om hun huis aangepakt. Denk aan een likje verf geven aan je schuurtje of het verfraaien van je tuin. Bovendien zijn veel Nederlanders door corona meer aangewezen op hun huis en eigen buurt. En zijn we dit massaal ook weer meer gaan waarderen. Dit zie je dan ook terug in de cijfers”, aldus Pijl.

Alles telt mee voor gezondheid

“Hoe gezonder je bent, hoe beter je je voelt. Dan heb je meer energie, beweeg je makkelijker en kun je meer aan. Maar, de lat wordt soms wel erg hoog gelegd. Strenge diëten, strakke beach-bodies of fitness apps zijn niet aan iedereen besteed. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Genieten en gezelligheid zijn óók belangrijk. En dat is voor sommigen op dit moment niet makkelijk. Maar ook hoe je woont en of je groen in de buurt hebt waar je kunt ontspannen is belangrijk. Alles telt mee als het om gezondheid gaat. Omdat ieder mens anders is, heeft Zilveren Kruis een gezondheidscheck ontwikkeld waarmee je inzicht krijgt in het totaalplaatje van je gezondheid op het gebied van voeding, beweging, ontspanning, slaap, omgeving en relaties. Je krijgt advies over welke (kleine) stappen je kunt doen om aan je gezondheid te werken”, aldus Jan-Willem Evers, directeur bij Zilveren Kruis.