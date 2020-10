Bijna 8.000 nieuwe besmettingen en ruim 1.550 COVID-patiënten opgenomen

Op dit moment liggen er in totaal 1.553 COVID-patiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er 27 meer dan donderdag. Dit meldt het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) vrijdag.

345 COVID-patiënten op de IC

Van deze 1.553 COVID-patiënten liggen er 1.208 buiten de Intensive Care, 5 minder dan gisteren. Op de IC liggen 345 COVID-patiënten, 32 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 524 non-COVID-patiënten op de IC, 21 meer dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 869. Dit zijn er 53 meer dan de vorige dag. Het aantal nieuwe covidopnames bedraagt 219 in de kliniek en 35 op de IC.

Totaal 36 patiënten verplaats in afgelopen 24 uur

In de afgelopen 24 uur zijn er 36 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 7 IC-patiënten. Dit blijkt uit de gegevens van het LCPS. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘Het aantal opgenomen COVID-patiënten stijgt conform verwachting. De afgelopen 3 dagen was de stijging het meest uitgesproken op de IC’s. Op de IC’s steeg het aantal patiënten met 25%, in de kliniek met 10%.’

Bijna 8.000 nieuwe besmettingen

Tot 10.00 uur vrijdagochtend zijn er in de afgelopen 24 uur daarvoor bij het RIVM door de landelijke GGD's in totaal 7.997 positieve tests gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve tests op 211.938.