COVID-19 besmetting geconstateerd bij 68e nertsenbedrijf

68 bedrijven besmet

'Het bedrijf in Meerlo heeft ongeveer 7.000 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen via een melding van verschijnselen bij nertsen', aldus het ministerie. In totaal zijn nu 68 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard.