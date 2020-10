Gaat de collectieve zorgverzekering verdwijnen?

Vandaag de dag mogen verzekeraars maximaal 5% korting bieden op de basisverzekering wanneer iemand collectief is verzekerd. In 2019 mochten zij maximaal 10% korting bieden aan collectief verzekerde. Als het aan minister van Ark ligt zullen deze collectieve kortingen vanaf 1 januari 2023 verdwijnen. De collectieve kortingen op aanvullende verzekeringen mogen dan wel voort blijven bestaan volgens de minister.

Waarom willen ze de collectieve zorgverzekering afschaffen?

Een van de redenen waarom de minister de collectieve zorgverzekering wilt afschaffen is omdat het wordt gezien als een 'sigaar uit eigen doos'. De kortingen worden namelijk betaald door andere verzekerde die niet collectief zijn verzekerd.

Ieder jaar stijgt de premie van de zorgverzekering en een bepaalde groep mensen krijgt deze verhoging terug in de vorm van een korting. Dit is eigenlijk niet eerlijk voor personen die niet in aanmerking komen voor een collectieve zorgverzekering (bijvoorbeeld via een werkgever).

De collectiviteitskorting is ontstaan doordat de verzekeraars gezondheids-bevorderende afspraken wilden maken voor bepaalde groepen. Alle kosten die zij hiermee bespaarden kon dan worden gebruikt om korting te geven op de premie. Het was de bedoeling dat iedere verzekerde hiervan kon profiteren, maar dit bleek in de praktijk heel anders te werken.

Het aantal collectieven in Nederland

Op dit moment heeft 64% van de Nederlanders een collectieve zorgverzekering. In 2014 was dit maar liefst 70% van de Nederlanders. Zo zie je dat het aantal collectief verzekerde ieder jaar weer daalt. Wanneer de wet wordt aangepast en er geen collectiviteitskorting meer mag worden aangeboden zullen het aantal collectieven sterk verminderen.

Het voordeel hiervan is dat het aanbod van zorgverzekeringen veel overzichtelijker wordt, omdat er nauwelijks onderscheid wordt gemaakt. Daarnaast komen veel Nederlanders erachter dat een collectieve zorgverzekering vaak niet voordelig is. Hierdoor zullen steeds meer mensen gaan overstappen van zorgverzekering, waardoor de concurrentie tussen verzekeraars op een gezonde manier wordt bevorderd.

Wat zijn de gevolgen van het afschaffen van de collectieve zorgverzekering?

Zodra de collectiviteitskorting in 2023 zal worden afgeschaft zullen er veel veranderingen plaatsvinden met betrekking tot zorgverzekeringen. Zo zullen steeds meer mensen overstappen van zorgverzekeraar en erachter komen dat een individuele polis vaak voordeliger is. Hierdoor wordt de concurrentie tussen verzekeraars bevorderd en kunnen mensen op een eerlijke manier hun zorgverzekering vergelijken. Daarnaast zal de gemiddelde zorgpremie niet veranderen, omdat de kortingen op dit moment worden verstrekt vanuit een extra opslag.

Minister van Ark zou de collectiviteitskorting het liefst aan het begin van 2021 willen afschaffen, maar dat is helaas niet mogelijk. Het is namelijk niet realistisch om de wet in zo'n korte periode te wijzigen. Bovendien moeten verzekeraars ook de kans en de tijd krijgen om zich hierop aan te passen. Vandaar dat de minister heeft besloten om dit per 1 januari 2023 af te schaffen.