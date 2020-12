Zondag 6.814 besmettingen, al 5 dagen op rij stijging

Bij het RIVM zijn zondag tot 10.00 uur vanmorgen in de afgelopen 24 uur daarvoor 6.814 positieve tests gemeld. Het is al de 5e dag op rij dat het aantal besmettingen weer aan het stijgen is. Het totaal aantal besmettingen komt daarmee op 557.224 totaal.