Meer energie in de lockdown: 4 tips tegen een winterdip

Nu Nederland in de strengste lockdown tot nu toe zit tijdens de donkerste dagen van het jaar is het belangrijk om goed voor jezelf, en de mensen om je heen, te zorgen. Misschien heb je er normaal al wel eens last van gehad of wellicht merk je het dit najaar voor het eerst: een winterdip. Je voelt je minder energiek en soms zelfs een beetje somber. Gelukkig is er een aantal tips om zo’n winterse dip tijdens een lockdown tegen te gaan of in ieder geval een beetje te verzachten. Met onderstaande tips kom jij energiek de winterdip én de lockdown in Nederland door.

Zorg voor genoeg beweging en frisse lucht

Het is niet zo gek wanneer je in deze tijden wakker wordt en niet zoveel zin hebt in een nieuwe dag. In een lockdown zien de meeste dagen er een beetje hetzelfde uit. Probeer voor je eigen gezondheid toch voor een beetje variatie te zorgen. Hoe aantrekkelijk het ook is om van je bed naar de bank te rollen om daar de hele dag te relaxen - doe dit niet. Zorg ervoor dat je iedere dag even buiten komt voor een wandeling: zoek de natuur op of maak een rondje door de buurt.

Uit onderzoek blijkt dat frisse lucht, beweging en groen heel goed zijn voor je gezondheid. De kans is groot dat je je na één wandeling al energieker voelt. Heb je de mogelijkheid om het bos in te gaan of om een strandwandeling te maken? Dat geeft nog meer rust en uiteindelijk energie dan een stadswandeling.

Kies voor de juiste verzorging van je huid en haar

Heb je een mindere dag en niet zo’n zin om naar buiten te gaan? Dan is dat natuurlijk oké. Zorg er in dat geval dan wel voor dat je jezelf goed verzorgt. Bestel een paar fijne verzorgingsproducten voor huid en haar voor een vitamineboost voor je lichaam. Wanneer je er frisser uitziet, voel je je over het algemeen ook beter. Toch bijzonder hoe dat werkt: beide dingen hebben invloed op elkaar.

Nu we Kerstmis toch veel minder massaal vieren, mag je best wat geld uitgeven aan jezelf. Kies daarom niet voor de goedkopere merken, maar ga eens voor verzorgingsproducten van A-merken zoals de producten van Vichy en Clinique. Je zult merken dat er een behoorlijk verschil is tussen dat soort producten en shampoo of crème die je bij de plaatselijke supermarkt koopt.

Let op je voeding en varieer voldoende

De verzorging van je huid is niet het enige waar je op moet letten om je goed te voelen. Het is ook belangrijk om te kijken naar je voeding. Zoals je misschien wel weet is voldoende water drinken in ieder geval goed voor hoe je je voelt. Drink iedere dag ongeveer 1,5 tot 2 liter water om goed gehydrateerd te zijn. Dit kun je natuurlijk afwisselen met een kop thee of koffie om het net wat lekkerder te maken.

Let daarnaast ook op je voeding: wanneer je je down voelt, is het soms heel lekker om fastfood te scoren. Hoewel het zeker geen kwaad kan om een keer toe te geven aan dat gevoel moet je wel weten dat je je uiteindelijk niet beter gaat voelen van vet voedsel. Ga liever voor vezelrijk voedsel, groente, fruit en andere healthy voedingsmiddelen en je zult zien dat je je daar beter door gaat voelen. Door gezond te eten voel je je altijd energieker.

Zorg voor voldoende slaap en rust

Net als voeding en verzorging is het belangrijk om voldoende rust te nemen. Veel mensen hebben het niet door hoe stressvol een pandemie kan zijn. Ook wanneer je niet het idee hebt dat je stress ervaart, is de kans groot dat je je toch meer uitgeput voelt dan anders. Daarom is het heel belangrijk om goed je rust te pakken: las wekelijks een moment voor jezelf in. Nestel jezelf met een goed boek op de bank of kijk een spannende serie.

Kijk daarnaast eens goed naar je nachtrust; krijg je voldoende slaap? Wanneer je iedere nacht te weinig slaapt, merk je dit aan je energielevel. Je voelt je lusteloos en je kunt je niet goed concentreren. Merk je dat je te weinig nachtrust krijgt? Ga iets eerder naar bed, slaap juist wat langer uit en schuif je smartphone en tablet in de avond aan de kant. Van het blauwe licht van het beeldscherm van dit soort apparaten voel je je langer wakkerder waardoor je slechter kunt slapen.