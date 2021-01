Limburgse ziekenhuizen en ambulancediensten retourneren overgebleven vaccins

De vaccins werden afgelopen woensdag ontdooid afgeleverd in het Maastricht UMC+ en verdeeld over de ziekenhuizen in Limburg. De medewerkers die structureel op de COVID-afdelingen en ambulancediensten in Limburg werkzaam zijn, zijn inmiddels grotendeels gevaccineerd. Twee ziekenhuizen in Limburg zijn al helemaal klaar.



De reeds ontdooide vaccins zijn beperkt houdbaar en om nog gebruikt te kunnen worden, worden overblijvende vaccins geretourneerd om ingezet te worden bij andere ziekenhuizen die een tekort hebben.

Het aantal vaccins per regio werd landelijk bepaald aan de hand van het perentage coronazorg dat wordt geleverd; de zogenoemde fair share. Omdat de Limburgse ziekenhuizen hoog zitten in die fair share, hebben ze ook een relatief hoog aantal vaccins toegewezen gekregen.