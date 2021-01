RIVM: Eerste voorzichtige daling sinds lockdown 15 december zichtbaar

Tweede week op rij

'Voor de tweede week op rij is het aantal meldingen iets gedaald. Het percentage mensen met een positieve coronatestuitslag daalde licht van 13,7% naar 12,8%. Het aantal nieuwe ziekenhuis- en IC intensive care -opnames lag lager dan de week daarvoor. Ook werden er minder nieuwe verpleeghuizen met coronabesmettingen gemeld', aldus het RIVM.

Meldingen

In de afgelopen week van 6 tot en met 12 januari zijn 49.398 personen gemeld met een positieve coronatestuitslag. Dit is een daling van 12% vergeleken met de week van 30 december tot en met 5 januari met 56.440 meldingen. Het percentage mensen met een positieve coronatestuitslag nam licht af van 13,7% naar 12,8% in de afgelopen week.

Aantal tests

Het aantal mensen dat zich afgelopen week heeft laten testen was 340.285, een daling van ruim 27.800 testen (-8%) ten opzichte van de week van 28 december tot en met 3 januari. Ook in de Infectieradar zien we een afname in het percentage mensen met COVID-19 achtige klachten.

Daling vooral bij 30 jaar of ouder

De daling in het aantal positief geteste personen is voornamelijk zichtbaar in de meldingen van mensen die 30 jaar en ouder zijn. In de leeftijdsgroepen 0-12, 13-17 en 25-29 jaar is het aantal meldingen per 100.000 ongeveer gelijk aan dat in de week ervoor. In de leeftijdsgroep 18-24 jaar steeg het aantal meldingen van positieve testen met 12%.

Situaties van mogelijke besmetting

De afgelopen 4 weken gaf ruim de helft (59%) van de nieuw positief geteste personen aan in welke situatie de besmetting waarschijnlijk heeft plaatsgevonden. De meest genoemde situatie waar besmetting plaatsvond was, net als de voorgaande maanden, thuis, door besmettingen van familieleden en huisgenoten (ruim 50%). Gedurende de twee weken volgend op de Kerstdagen, is een stijging zichtbaar in het aantal besmettingen dat plaatsvond tijdens bezoek van vrienden of familie, namelijk 36% in week 1 versus 23% in week 52. Het aantal besmettingen op het werk is in de laatste weken sterk afgenomen. Dit kan een effect zijn van de feestdagen en de kerstvakantie, maar ook van het meer thuiswerken door de lockdown.

Ziekenhuis- en IC intensive care opnames

In de week van 4 tot en met 10 januari werden 1.503 nieuwe mensen met COVID-19 opgenomen op een verpleegafdeling in het ziekenhuis. Dit is een afname van 335 (-18%) opnames vergeleken met de week daarvoor. De toename van nieuwe patiënten die zo ziek werden dat zij moesten worden overgeplaatst naar de IC’s was in de week van 4 januari tot en met 11 januari, 297. Dit is een lager aantal opnames (-12%) dan de week ervoor toen er 337 nieuwe patiënten op de IC werden gemeld.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal op 25 december ligt nog onder de 1, maar is minimaal gestegen ten opzichte van een week eerder, van 0,91 (ondergrens 0,89 en bovengrens 0,92) naar 0,95 (ondergrens 0,93 en bovengrens 0,97) gebaseerd op het aantal meldingen van mensen met een positieve testuitslag. Een reproductiegetal van 0,95 betekent dat 100 mensen samen weer 95 andere mensen besmetten met het virus.

Aantal besmettelijke personen

Het aantal besmettelijke personen in Nederland is in een week met bijna 32.000 gedaald, van 173.000 op 24 december naar bijna 141.000 (-18%) op 31 december SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 (coronavirus) besmettelijke personen in Nederland (ondergrens 103.000 en bovengrens 181.000).

Cijfers van afgelopen week en de voorgaande week

Afgelopen week1 Voorgaande week2

Aantal nieuwe meldingen 49.398 56.440

Aantal ziekenhuisopnames 1.503 1.838

Aantal ziekenhuisopnames Intensive Care 297 337

Overleden 743 621