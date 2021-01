Nederlander betaalt in 2021 150 euro meer voor zorgverzekering

Nederlanders betalen in 2021 per jaar gemiddeld 150 euro meer voor hun zorgverzekering. Dit blijkt uit onderzoek van de vergelijkingssite Geld.nl. In 2021 betalen mensen gemiddeld 150,66 euro premie per maand. In 2020 betaalden mensen nog gemiddeld 138,32 euro premie per maand voor hun zorgverzekering. De kosten voor een zorgverzekering zijn gemiddeld dus met 9 procent gestegen.

Basisverzekering 2021 gemiddeld 50 euro duurder

Geld.nl analyseerde de gegevens van 5.000 aanvragen die tussen half november en 31 december op de vergelijkingssite werden gedaan. Hieruit blijkt ook dat wie alleen een basisverzekering koos, gemiddeld bijna 50 euro per jaar meer betaalt. De gemiddelde premie voor een basisverzekering is 109,26 euro per maand in 2021. Dit was in 2020 nog 105,33 euro per maand. Een verschil van 3,7 procent.

Waarom zorgverzekering duurder?

Dat mensen in 2021 meer betalen voor hun zorgverzekering heeft als belangrijkste oorzaak dat zorgverzekeringen nu eenmaal duurder zijn geworden. Vrijwel alle zorgverzekeraars verhoogden hun premies voor 2021. Zo stegen de premies voor basisverzekeringen gemiddeld ongeveer 5 procent. Dit komt voornamelijk door hogere lonen in de zorg, gestegen prijzen voor medicijnen en de toenemende vergrijzing.

Ook de premies voor de aanvullende zorgverzekeringen stegen fors. Vaak zelfs meer dan 10 procent. Zorgverzekeraars zien namelijk dat mensen die zich aanvullend verzekeren voor bepaalde zorg die vaak ook volledig gebruiken. Hierdoor moeten ze hogere premies vragen om de gemaakte zorgkosten te kunnen betalen. “Je ziet bij aanvullende verzekeringen dat mensen vaak bewust shoppen. Ze zijn al van plan om bepaalde te gebruiken het komende jaar. Die zorg kopen ze dan als het ware in door er een aanvullende verzekering voor af te sluiten”, licht Amanda Bulthuis van Geld.nl toe.

De stijgende zorgpremies zorgden er ook voor dat de mensen die overstapten kritischer keken naar hun zorgverzekering en probeerden te besparen. “We zien dat in 2021 veel minder mensen zich aanvullend verzekerden. Dat was dit jaar nog maar 71 procent, terwijl in 2020 nog 81 procent een aanvullende verzekering afsloot”, legt Bulthuis uit “Daarnaast verhoogde bijna een kwart van de overstappers (24,7 procent) het eigen risico. Dat deed in 2020 nog 18,5 procent.”

Premieverschillen in provincies

Geld.nl keek ook naar de premieverschillen tussen de provincies. Hieruit blijkt dat inwoners van Zeeland met 171,59 euro per maand gemiddeld het meeste betalen voor hun zorgverzekering. Dit komt vooral doordat de Zeeuwen zich vaker aanvullend verzekeren en minder vaak hun eigen risico verhogen.

Inwoners van de provincie Groningen zijn juist het goedkoopst uit in 2021. Zij betalen gemiddeld 133,79 euro voor hun zorgverzekering. Groningers sloten namelijk veel vaker enkel een basisverzekering af.