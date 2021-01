Inmiddels 200 personen in Nederland besmet met Britse coronavariant

Britse variant

Afgelopen dinsdag zei minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie dat bij 2 tot 5 procent van de coronabesmettingen in Nederland er sprake is van de Britse variant. Dat zou betekenen dat het aantal mensen dat besmet is met de Britse variant dus hoger is dan de geregistreerde 200. Bij het RIVM zijn zaterdag in de afgelopen 24 uur 5.340 nieuwe positieve tests gemeld. Daarmee komt het totaal aantal sinds de uitbraak in maart 2020 op 906.956.

666 COVID-patiënten op IC, 1694 in de kliniek, 2 verplaatsingen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 2.360, 109 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 666 op de IC, een daling van 19 patiënten en 1694 in de kliniek, 90 patiënten minder dan gisteren. Er liggen 5 Nederlandse COVID-patiënten op de IC in Duitsland, evenveel als de vorige dag. Gisteren zijn er 2 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 2 IC.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 247 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 6 meer dan gisteren. Hiervan zijn er 35 opgenomen op de IC, 11 meer dan gisteren en 212 in de kliniek, 5 minder dan gisteren. Gemiddeld zijn er op de IC evenveel nieuwe opnames als vorige week, de kliniek ligt onder het gemiddelde van vorige week. Bekijk figuur 1 en 2 voor alle cijfers.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 30 patiënten gedaald naar 1107 bedden. Op de IC liggen nu 666 COVID-patiënten, 19 minder dan gisteren en 441 non-COVID-patiënten, 11 minder dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC blijft hoog, waardoor er meer COVID- dan non-COVID-patiënten liggen. Zie figuur 3 voor alle cijfers.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 870 patiënten gedaald naar 12.236 bedden. In de kliniek liggen nu 1694 COVID-patiënten, 90 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek laat een dalende trend zien. Zie figuur 4 voor alle cijfers.

Duiding van de huidige situatie

Vanwege een stijging van het aantal nieuwe opnames de afgelopen dagen, hebben wij onze prognoses bijgesteld. De dalende trend zet door, maar trager dan eerder voorspeld. Daarnaast is nog onduidelijk wat het effect is van de Britse variant van het coronavirus op het aantal COVID-besmettingen en de IC- en kliniekbezetting in Nederland.