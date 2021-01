RIVM: Opmars nieuwe coronavarianten overschaduwt positiever beeld

'Het gematigd positieve beeld in het aantal nieuwe meldingen van mensen met een positieve coronatestuitslag in Nederland wordt overschaduwd door de opmars van de coronavariant die in het Verenigd Koninkrijk en Ierland tot een zeer hoge toestroom aan patiënten in de ziekenhuizen heeft geleid', zo meldt het RIVM dinsdag.

10% besmettingen afgelopen week zijn Britse coronavariant

Geschat wordt dat van de mensen die afgelopen week besmet werden, er ongeveer 10% de meer besmettelijke Britse variant heeft. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de week ervoor. De verwachting is dat dit half februari opgelopen zal zijn tot minimaal de helft van alle nieuwe besmettingen. Ook de zogenaamde Zuid-Afrikaanse variant is inmiddels een aantal keer in Nederland aangetroffen. Beide varianten werden in ons land vastgesteld bij uitbraken en in de kiemsurveillance.

Gematigd positief beeld

We zien een gematigd positief beeld in de week van 13 tot en met 19 januari, een effect van de lockdown die op 15 december inging. Het aantal meldingen van mensen met een positieve coronatestuitslag is in die week, in vergelijking met de week van 6 tot en met 12 januari, met 21,5% gedaald naar 38.776 meldingen. Het percentage mensen met een positieve coronatestuitslag nam licht af van 12,9% naar 11,7% in de afgelopen week. De daling is zichtbaar in alle leeftijdsgroepen. Het aantal nieuwe ziekenhuis- en IC intensive care -opnames lag iets lager dan de week daarvoor. Het reproductiegetal van 1 januari is 0,98 (ondergrens 0,96. en bovengrens 1,01). Kijk voor de overige cijfers van deze week op de actueel pagina en naar het epidemiologisch rapport.

Besmettelijker, dus meer opnames en overlijdens verwacht

Uit onderzoek blijkt dat je niet meer of minder ziek wordt van de Britse variant dan van het type dat tot nu toe het meest in Nederland voorkomt. Het percentage mensen met een positieve testuitslag dat in het ziekenhuis of op de IC intensive care moet worden opgenomen is hetzelfde als met het ‘oude’ type. Het verschil is dat deze variant besmettelijker is. Als het sociaal contact tussen mensen en de naleving van de maatregelen hetzelfde blijft als nu, zorgt dit dus voor een veel groter aantal besmettingen. Door meer besmettingen met de ‘nieuwe’ variant zal het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens ook hoger zijn dan we nu zien. Dat zal betekenen dat de druk op de zorg weer fors zal toenemen in plaats van afnemen.

Reproductiegetal Britse variant aanzienlijk hoger

Per 1 januari was het reproductiegetal in Nederland 0,98. Dat de nieuwe variant besmettelijker is, blijkt ook uit het reproductiegetal van de Britse variant. Deze was op diezelfde datum ongeveer 30% hoger, rond de 1,30. We hebben te maken met twee virusvarianten die zich met verschillende snelheden lijken te verspreiden in Nederland. Daardoor zijn er eigenlijk twee aparte corona-epidemieën. Een epidemie met de ‘oude’ variant, waarin het aantal infecties daalt, en een epidemie met de Britse variant waarin het aantal infecties juist toeneemt.

De nieuwe variant en kinderen

Internationaal onderzoek toont aan dat, in verhouding tot volwassenen, basisschoolleerlingen waarschijnlijk minder vaak een besmetting oplopen met de Britse variant en er minder ziek van worden dan volwassenen. Dat is niet anders dan bij de andere virusvarianten die tot nu toe in Nederland voorkomen. De vraag of basisschoolkinderen de variantvirussen ook minder vaak overdragen dan volwassenen, zoals dat wel het geval is bij het ‘oude’ type, is nog niet te beantwoorden. In welke mate verspreiding van de Britse variant plaatsvindt en in hoeverre kinderen daarbij een rol spelen, wordt op dit moment ook onderzocht in het grootschalig onderzoek in Lansingerland. Dat onderzoek werd gestart nadat de Britse variant bij een uitbraak op een basisschool gevonden werd.