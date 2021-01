Huisartsen vanaf vandaag gevaccineerd, thuiswonende 90-plussers uitgenodigd

Vanaf vanmiddag worden 15.000 huisartsen en direct betrokken medewerkers die een cruciale rol hebben in de directe COVID-spoedzorg gevaccineerd. Dit gebeurt in ziekenhuizen. Aan het einde van de middag wordt de eerste coronavaccinatie toegediend in het Medisch Spectrum Twente. Huisartsen zullen vanaf maandag 25 januari starten met het vaccineren van kwetsbare ouderen en mensen met een beperking in kleinschalige woonvormen via mobiele teams van de huisartsenposten.