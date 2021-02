Maandag 3.280 positieve tests bij RIVM gemeld

639 COVID-patiënten op de IC, 1573 in de kliniek; 1 verplaatsing

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 2.270, 51 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 639 op de IC, een daling van 7 patiënten en 1.631 in de kliniek, 58 patiënten meer dan gisteren. Er liggen geen Nederlandse COVID-patiënten meer op de IC in Duitsland. Gisteren is er 1 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, dit was een IC-verplaatsing.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 168 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 4 minder dan gisteren. Hiervan zijn er 24 opgenomen op de IC, 6 minder dan gisteren en 144 in de kliniek, 2 meer dan gisteren. Gemiddeld is het aantal opnames in de afgelopen week vrij stabiel.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 35 gedaald naar 1.065 bedden. Op de IC liggen nu 639 COVID-patiënten, 7 minder dan gisteren en 426 non-COVID-patiënten, 28 minder dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC daalt langzaam, maar blijft hoog, waardoor er meer COVID- dan non-COVID-patiënten liggen.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 694 patiënten gedaald naar 12.811 bedden. In de kliniek liggen nu 1.631 COVID-patiënten, 58 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is vrij stabiel met een langzaam dalende trend.