Maandag 2.875 nieuwe coronabesmettingen bij het RIVM gemeld

Besmettingen gemiddelde per week

In de afgelopen 7 dagen zijn er totaal 24.113 besmettingen gemeld. Dat zijn er 3.445 gemiddeld per dag. Het aantal van 2.875 van maandag ligt daar onder. Over de afgelopen 14 dagen zijn er bij het RIVM 50.431 besmettingen gemeld, gemiddeld per dag: 3.602. Over de afgelopen 31 dagen zijn er totaal 130.398 besmettingen gemeld, gemiddeld per dag: 4.206. Over de laatste 90 dagen zijn er 575.091 besmettingen gemeld, 6.390 gemiddeld per dag. En over de laatste 340 dagen zijn er totaal 1.030.681 besmettingen gemeld, dat zijn er gemiddeld per dag: 3.068.

Aantal vaccinaties

Het RIVM heeft 606.861 vaccinnaties gemeld gekregen. Het werkelijk aantal vaccinaties ligt volgens een schatting van het RIVM hoger namelijk op 783.606. Dit komt doordat de verwerking van de gezette vaccinaties een paar dagen duren.