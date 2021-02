Besmette coronapatiënt overleden in UMCG

Dit weekend is één van de patiënten overleden die besmet is geraakt met Covid-19 tijdens de corona-uitbraak op verpleegafdeling C2 van het UMCG in Groningen. ‘Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de familie en naasten van de overleden patiënt’, zegt bestuursvoorzitter Ate van der Zee.