Aantal besmettingen in één dag gestegen met 5.549

Totaal 1.162.661 besmettingen

'Daarmee komt het totaal aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart 2020 op 1.162.661', aldus het RIVM

Aantal vaccinaties

Er zijn tot maandag bij het RIVM in totaal 1.333.619 vaccinaties gemeld maar het RIVM schat het werkelijk aantal in op 1.892.689. Dit komt doordat de verwerking van de vaccinaties een aantal dagen in beslag neemt.

Week- en maandgemiddelden

In de afgelopen 7 dagen zijn er totaal 38.752 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 5.536. Over de afgelopen 2 weken zijn er in totaal 70.209 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 5.015. In de afgelopen 31 dagen zijn er totaal 141.018 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 4.549.