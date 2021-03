Besmettingen schieten naar bijna 9.000

Bij het RIVM zijn zaterdagochtend tot 10.00 uur over het afgelopen etmaal 8.868 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er bijna 1.300 meer dan vrijdag en ruim 1.600 meer dan het daggemiddelde over de afgelopen 7 dagen.

1.245.007 totaal

Tot nu toe zijn er sinds de corona-uitbraak in maart vorig jaar 1.245.007 besmettingen gemeld. Over de afgelopen 7 dagen zijn er totaal 50.427 besmettingen gemeld. Dat zijn er 7.204 gemiddeld per dag. Over de afgelopen 14 dagen zijn er 93.789 besmettingen gemeld, dat zijn er 6.699 gemiddeld per dag.

Afgelopen 31 dagen en 90 dagen

Over de afgelopen 31 dagen zijn er 176.047 besmettingen gemeld, dat zijn er 5.679 gemiddeld per dag. Over de afgelopen 90 dagen zijn er 90 dagen zijn er 482.022 besmettingen gemeld, dat zijn er 5.356 gemiddeld per dag.

Aantal gezette vaccinaties

Bij het RIVM zijn tot nu toe 1.660.175 vaccinaties gemeld maar het RIVM schat in dat het werkelijke aantal gezette vaccinaties hoger ligt en op dit moment 2.323.611 bedraagt.