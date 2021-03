Aantal besmettingen zondag 7.513, gemiddelde stijgt nog steeds

Bij het RICM zijn zondagochtend over het afgelopen etmaal daarvoor 7.513 nieuw besmettingen gemeld. Dat zijn er 1.355 minder dan zaterdag maar het daggemiddelde is over de afgelopen 7 dagen met bijna 11,5% gestegen ten opzichte van de 7 voorgaande dagen. Het totaal aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart vorig jaar is nu opgelopen naar 1.252.437.

Dag- en week gemiddelde blijft stijgen

Over de afgelopen 7 dagen zijn er in totaal 50.892 besmettingen gemeld bij het RIVM. Dat is een gemiddeld per dag van 7.270. Over de afgelopen 14 dagen zijn er in totaal 95.245 besmettingen gemeld. Dat is gemiddeld per dag 6.803. Over de afgelopen 31 dagen zijn er 178.466 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 5.757. En over de afgelopen 90 dagen zijn er totaal 482.037 besmettingen gemeld. Dat zijn er 5.356 gemiddeld per dag.

Aantal vaccinaties

Tot nu toe zijn er door de GGD'en bij het RIVM 1.692.022 vaccinaties gemeld maar het RIVM schat het werkelijke aantal hoger in met 2.355.458 gezette vaccinaties.