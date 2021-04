Zondag 5.365 besmettingen gemeld bij het RIVM

Bij het RIVM zijn zondag tot 10.00 uur in totaal 5.365 besmettingen gemeld door de landelijke GGD'en. Hiermee komt het totaal aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart 2020 op 1.307.466.

Aantal vaccinaties

Het totaal aantal gezette vaccinaties bedraagt zondag volgens opgaaf van de GGD'en 1.986.283 maar het RIVM schat het aantal gezette vaccinaties hoger in en denkt dat het werkelijke aantal 2.819.712 vaccinaties betreft.

Daggemiddelden per week en 14 dagen , maand en kwartaal

Over de afgelopen 7 dagen bedraagt het totaal aantal besmettingen 48.311. Dat zijn gemiddeld 6.902 besmettingen per dag. Over de afgelopen 14 dagen bedraagt het totaal aantal besmettingen 99.660. Dat zijn gemiddeld 7.119 besmettingen per dag.

Daarmee is het daggemiddelde van 6.902 over de afgelopen week dus lager dan het daggemiddelde van 7.119 over de afgelopen 14 dagen

Daggemiddelden per maand en kwartaal

Over de afgelopen 31 dagen bedraagt het totaal aantal besmettingen 197.253. Dat zijn gemiddeld 6.363 besmettingen per dag. Over de afgelopen 90 dagen bedraagt het totaal aantal besmettingen 473.402. Dat zijn gemiddeld 5.260 besmettingen per dag.