Aantal besmettingen afgelopen week met ruim 3 procent gestegen

Daggemiddelde stijgt met ruim 3%

Toch is het aantal besmettingen over de afgelopen 7 dagen van 49.874 met 3,2 procent gestegen ten opzichte van de week daarvoor toen er nog 48.311 besmettingen waren.

Gemiddeld aantal besmettingen per periode

Over de afgelopen 7 dagen zijn er 49.874 besmettingen gemeld. Dat zijn er 7.125 gemiddeld per dag. Over de afgelopen 14 dagen zijn er 98.185 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 7.013. Over de afgelopen 31 dagen zijn er 212.518 besmettingen gemeld: gemiddeld 6.855 per dag.