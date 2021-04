RIVM: al bijna 3,8 miljoen prikken gezet

De vaccinatiecijfers die vandaag zijn gepubliceerd in de rapportage van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en op het coronadashboard, vallen hoger uit dan in de voorgaande weken. 'Het aantal toegediende vaccins komt tot en met zondag 11 april uit op bijna 3,8 miljoen', zo meldt het RIVM dinsdagavond.

Minder verspilling dan gedacht

'Er is afgelopen week fors meer gevaccineerd. Sinds vandaag zijn voor het eerst sinds de prikstop met AstraZeneca bij mensen onder de 60 jaar (vanaf 2 april) weer nieuwe vaccinatiegegevens zichtbaar in de cijfers van de huisartsen. In de praktijk blijkt verder dat veel minder vaccins verloren gaan dan aanvankelijk gedacht. In plaats van 5% spillage, gebruikt het RIVM daarom vanaf nu 1% spillage in de rekenmodellen. Dit wordt ook met terugwerkende kracht aangepast.

Aanpassingen in rekenmodellen

Er zijn nog enkele andere aanpassingen gedaan in de rekenmodellen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt nu voor de vaccins van AstraZeneca en Moderna aan dat geleverde vaccins binnen 2 weken worden toegediend. Voor BioNTech/Pfizer wordt, vanwege de beperkte houdbaarheid, 5 dagen aangehouden. Eerder was deze periode anders voor verschillende uitvoerders. Deze nieuwe manier van rekenen is toegepast vanaf week 13.

Vaccinatiegegevens AstraZeneca

Voor de huisartsen, die vaccineren met het AstraZeneca-vaccin, gold dat er sinds de prikpauze geen nieuwe schattingen waren toegevoegd aan de totalen. Ondanks signalen dat de vaccinatiebereidheid bij 60-plussers door de pauze is beïnvloed, worden de uitgeleverde aantallen vaccins vanaf vandaag weer meegenomen in de huidige berekening. Huisartsen (en instellingen) prikken de voorraad AstraZeneca nu weg aan alle mensen boven de zestig.

Toename aantal vaccinaties

De sinds de prikpauze gezette AstraZeneca-prikken en andere aanpassingen leiden er toe dat het aantal geschatte prikken gezet door de huisarts vandaag meer dan verdubbelt. 'Bij de instellingen zien we een toename van 20%. Het gaat hier dus grotendeels om een inhaalslag over de afgelopen dagen. De nieuwe cijfers zijn vandaag ook op het coronadashboard van de Rijksoverheid gepubliceerd', aldus het RIVM.