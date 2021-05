Maastricht UMC+ gebruikt nieuwe manier opleiden in acute zorg

In het Maastricht UMC+ zijn de eerste verpleegkundigen in Nederland afgestudeerd van de vernieuwde Basis Acute Zorg (BAZ). 'Dit traject vloeit voort uit de landelijke herinrichting verpleegkundige vervolgopleidingen die door corona een stevige impuls heeft gekregen', zo heeft het MaastrichtUMC+ laten weten.

COVID-19

'Door COVID-19 is er behoefte aan meer en snelle inzet van gespecialiseerde verpleegkundigen. Dankzij de modulaire opzet van de nieuwe BAZ van het Maastricht UMC+ is dit mogelijk', aldus het ziekenhuis.

Nieuwe BAZ

De nieuwe BAZ leidt verpleegkundigen in theorie en praktijk op voor de acute zorg. Ze starten allemaal met dezelfde vijf basis EPA’s (entrustable professional activities), ongeacht de specialistische afdeling waarop ze werken. Na zes maanden krijgen ze een CZO-erkend certificaat. Daarna kiezen ze voor een specialistische richting. Cindy Cleuren, opleidingscoördinator cluster Acute Zorg: 'Ze stromen door naar wat wij de kern-EPA’s noemen om zich te specialiseren voor Intensive Care, Spoedeisende Hulp, Cardiac Care, Medium Care of Recovery.'

Multi-inzetbaar

Omdat het vervolgtraject nu modulair is opgebouwd rond deze afgebakende beroepsactiviteiten, is meer maatwerk mogelijk dan voorheen toen studenten één specifieke richting kozen, bijvoorbeeld die van IC-verpleegkundige. 'Nu kunnen verpleegkundigen makkelijk extra EPA’s van een andere opleiding volgen, waardoor ze sneller breder ingezet kunnen worden.'

Behoefte aan multi-inzetbaarheid

Dit is handig voor de organisatie gezien de grote behoefte aan multi-inzetbaar gespecialiseerd personeel, maar zeker ook voor de verpleegkundige zelf. 'Die kunnen in blokjes meerdere opleidingen in redelijk korte tijd volgen en daardoor makkelijker variatie in hun loopbaan aanbrengen.'

Afgestudeerde Luna Lexis

Luna Lexis is een van de eerste BAZ-afgestudeerden. Zij vindt het een groot voordeel om op deze manier kennis te maken met de basis van de acute zorg: 'Hierdoor weet ik zeker dat de acute zorg echt bij mij past. Met deze BAZ kan ik alle richtingen op. Ik ga nu beginnen aan de IC-opleiding. Ik heb echter ook de mogelijkheid om andere dingen te kiezen zoals de SEH of de ambulance.'