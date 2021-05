Mensen geboren in 1971 uitgenodigd voor coronavaccinatie

Mensen geboren in 1971 kunnen vanaf vandaag online een afspraak inplannen via www.coronavaccinatie-afspraak.nl voor een vaccinatie bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst . Daar krijgen zij het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Zij krijgen vanaf zaterdag 29 mei de uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie op de mat, vanaf dat moment kunnen ze ook telefonisch een afspraak maken. In totaal zijn er 250.000 mensen geboren in 1971.