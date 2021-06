Effect coronavaccinaties steeds duidelijker, minder ziekenhuis opnames en besmettingen

Het effect van de vaccinaties die inmiddels zijn gezet werpt zijn vruchten af. In de weekupdate meldt het RIVM dinsdagmiddag dat in de afgelopen kalenderweek 43% minder patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen dan in de week ervoor.

Ook daling instroom IC

Ook op de IC intensive care daalde de nieuwe instroom met 43% in vergelijking met de week ervoor. De druk op de ziekenhuizen door COVID-19 patiënten neemt gestaag af. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de (basis-)maatregelen blijft houden, zodat het aantal COVID-19 opnames en het aantal besmettingen verder blijven dalen. Met 20.608 nieuwe positief geteste personen tussen 26 mei tot 1 juni 10.00 uur, is het aantal meldingen van positieve coronatesten met 18% gedaald.

Bijna 9,5 miljoen vaccinaties

Het vaccineren gaat snel. Er zijn nu bijna 9,5 miljoen vaccinaties gezet. Op dit moment kunnen mensen tot en met geboortejaar 1981 een vaccinatieafspraak maken.

Ziekenhuisopnames

Afgelopen week zijn 533 nieuwe COVID-19 ziekenhuisopnames gemeld, 43% minder opnames dan in de week ervoor toen 940 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen. In de afgelopen week werden er 112 nieuwe opnames op de IC intensive care ’s gemeld, een afname van 43% in vergelijking met de week ervoor toen er 196 mensen met COVID-19 op de IC werden opgenomen.

Leeftijdsverdeling ziekenhuisopnames

Het effect van de vaccinatiecampagne is duidelijk zichtbaar in de leeftijdsverdeling van in het ziekenhuis opgenomen mensen met COVID-19, zowel op de verpleegafdeling als op de IC (Figuur 1 en 2). Tot half mei was meer dan de helft van de mensen die met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen ouder dan 60 jaar. In de tweede helft van mei werden ongeveer evenveel mensen met COVID-19 in de leeftijd tussen de 40-59 jaar in het ziekenhuis opgenomen als in de leeftijd tussen 60-79 jaar.