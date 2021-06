TT-virus kan niertransplantaties veiliger maken

Immuunsysteem stoot nier af

Als de nieren niet meer werken, kan een niertransplantatie de nierfunctie herstellen. Het kan voorkomen dat het immuunsysteem de nieuwe nier niet als lichaamseigen herkent en vervolgens aanvalt. Daarom hebben niertransplantatiepatiënten medicijnen (immunosuppressiva) nodig om die functie van hun immuunsysteem te verminderen. Als de patiënten echter te veel medicijnen gebruiken, wordt hun immuunsysteem te zwak en krijgen ze infecties.

Virus kan activiteit immuunsysteem bepalen

Daarom hebben transplantatieartsen iets nodig om de precieze mate van activiteit van het immuunsysteem te bepalen. Als ze dit weten, kunnen ze aansluitend de exacte hoeveelheid van het geneesmiddel voorschrijven. 'Het recent ontdekte TT-virus zou dit kunnen doen. TT komt van nature voor in het bloed van bijna elke gezonde persoon en elke ontvanger van een niertransplantatie, maar veroorzaakt geen ziekte', aldus het UMCG. Als het immuunsysteem sterk is, is de TT-virusbelasting laag; dit duidt op een risico op orgaanafstoting. Als het immuunsysteem zwak is, is de TT-virusbelasting hoog; dit duidt op een risico op infectie.

Afstoting getransplanteerde nieren voorkomen

De kwantificering van de TT-virusbelasting in het bloed van ontvangers van niertransplantaties kan helpen bij het optimaliseren van de hoeveelheid medicatie en zo infecties en afstoting verminderen. In het onderzoek wordt TT-virusgestuurde dosering van immunosuppressiva getest in een klinisch onderzoek met 300 niertransplantatiepatiënten uit heel Europa. Als het eenmaal wordt toegepast in de dagelijkse klinische zorg, zou dit jaarlijks duizenden infecties en afstoting van getransplanteerde nieren kunnen verminderen. In de toekomst zou het TT-virus niet alleen ontvangers van niertransplantaties kunnen helpen, maar ook patiënten met lever-, hart- en longtransplantatie en begeleiding bij auto-immuunziekten, infectieuze en oncologische ziekten.

Verheugd over dit onderzoek

Niertransplantatiepatiënten vanuit het UMCG kunnen meedoen aan deze studie. De virustesten worden door de afdeling Medische Microbiologie en Virologie gedaan. Viroloog Coretta van Leer is blij dat het UMCG meedoet en dat dit onderzoek nu is gestart: ‘We kijken al langere tijd naar mogelijke toepassingen van dit virus bij transplantatie patiënten. Dit Europese project biedt ons de kans om dit te onderzoeken.’

Onderzoek TTV GUIDE TX

Dit onderzoek, TTV GUIDE TX genaamd, wordt gecoördineerd door de Medische Universiteit van Wenen (Oostenrijk) en vindt plaats in 7 EU-landen. Er is nauwe samenwerking met de Europese koepelorganisatie van nierpatiëntenverenigingen. Het onderzoek duurt 5 jaar. Het heeft in totaal 6 miljoen euro steun ontvangen van de Europese Unie.