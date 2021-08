TT-locatie sluit, De Bonte Wever nieuwe priklocatie

Het vaccinatiecentrum bij de TT is een mooie en ruime locatie waar GGD Drenthe met trots ruim 200.000 prikken heeft gezet. De vaccinatiecampagne komt nu in een andere fase. Daarom neemt men in september afscheid van deze grootschalige priklocatie. Een nieuwe passende locatie is gevonden bij De Bonte Wever in Assen.

Dat betekent ook dat er voor bezoekers en medewerkers wat meer comfort is in de herfst- en winterperiode. In het afgelopen jaar hadden we soms grote uitdagingen qua weersomstandigheden. Bijvoorbeeld de hevige sneeuwval in januari, de sneeuwstorm in februari en de extreem hoge temperaturen in juni.

Voor de meeste inwoners van Drenthe is De Bonte Wever, net als de TT, een begrip

Ook deze locatie is makkelijk bereikbaar. De bus stopt bijna voor de deur en de parkeermogelijkheden zijn ruim voldoende en gratis. Het aantal prikstraten is in de grote, ruime zaal flexibel in te richten van 2 tot 6. Dit komt neer op 280 – 560 prikken per dag. Bij de TT werden op de drukste dagen ruim 2200 prikken per dag gezet.

Ook De Bonte Wever is blij met de samenwerking

Christa de Ruiter, Algemeen Directeur: “Uiteraard hoopt ook De Bonte Wever dat we corona er samen zo spoedig mogelijk onder krijgen. Daar werken we graag, waar mogelijk, aan mee. Onder andere het zwemparadijs, fitnesscentrum, restaurants en het congres- en uitgaanscentrum moesten tijdens de lockdown sluiten en vele evenementen konden niet doorgaan. Het vaccineren gebeurt in onze zaal Purple, waar normaal gesproken concerten en congressen worden gehouden.”

Opschalen blijft mogelijk

In eerste instantie zullen er op de locatie 2-4 straten worden gebruikt op een beperkt aantal dagen per week. Opschalen kan dus door meer straten of meer dagen open te stellen. Is dit nodig, dan kan GGD Drenthe bij De Bonte Wever ook gebruik maken van een (nog) grotere hal/zaal.