Eindelijk behandeling voor onbegrepen klachten van pijn op de borst

Als je last hebt van pijn op de borst, vermoeidheid en kortademigheid, wordt er al snel gedacht dat er iets mis is met het hart. In meer dan de helft van de gevallen wordt er echter geen oorzaak gevonden. Het gevolg? Zo’n 60.000 mensen in Nederland lopen rond met klachten zonder dat er iets aan gedaan wordt. Ze zijn bezorgd, wat logischerwijs weer zorgt voor stress en toenemende klachten.

Hartvaten disfunctie

'In deze gevallen kan er sprake zijn een relatief onbekende ziekte die voorheen niet was vast te stellen: hartvaten disfunctie', zo meldt het VieCuri ziekenhuis in Venlo. 'Sinds kort kunnen VieCuri-cardiologen deze aandoening wél vaststellen en is een adequate behandeling mogelijk', aldus het ziekenhuis.

Vrouwenhart

Zo’n 60.000 patiënten in Nederland hebben te maken met het ziektebeeld, waarvan 10.000 mensen dagelijks ernstige klachten ervaren. In twee derde van de gevallen gaat het om vrouwen, vaak in de overgang (menopauze). Cardioloog Joan Meeder: 'Dat heeft vooral te maken met de bescherming die het hormoon oestrogeen biedt. Bij mannen openbaren hart- en vaatproblemen zich meestal eerder.

Mannen eerder dichtgeslibde vaten

Mannen hebben eerder te maken met dichtgeslibde vaten omdat ze de bescherming van oestrogenen missen die vrouwen wel lang hebben. Als het oestrogeengehalte daalt bij vrouwen rond de overgang, valt die bescherming bij hen weg. Er wordt in de media al over het ‘vrouwenhart’ gesproken. Er zijn dus zeker belangrijke geslachtverschillen bij dit ziektebeeld. Tot voor kort was de oorzaak van de klachten niet goed aan te tonen. Nu vaak wel.'

Opluchting

Bij hartvaten disfunctie is er iets mis met het functioneren van de grote en/of kleine slagaders rond het hart. VieCuri heeft sinds kort de mogelijkheid om, als vijfde ziekenhuis in Nederland, hartvaten disfunctie vast te stellen. Dit gebeurt via de vaatfunctietest. Cardioloog Wouter Remkes voert deze test bij VieCuri al enige tijd uit.

Vaatfunctietest

'In 80 procent van de gevallen helpt de vaatfunctietest bij het stellen van de juiste diagnose en behandeling'. Volgens Meeder is het voor patiënten een enorme opluchting dat er eindelijk erkenning is van hun klachten. 'Alleen al het stellen van de diagnose geeft mensen rust. Het is een enorme vooruitgang dat we deze onbegrepen klachten nu eindelijk wél begrijpen.' Daarbij wordt ook advies gegeven hoe om te gaan met de stoornis. 'Door stress verergeren de klachten en tegelijkertijd krijgen mensen stress als ze iets voelen. Deze vicieuze cirkel kunnen we doorbreken met leefstijladviezen en medicijnen.'

Stresshorloge

Naast de vaatfunctietest start VieCuri dit najaar met een eHealth-toepassing. Doel is om mensen nog gerichter te helpen, met een horloge dat stress kan meten. Meeder: 'Op het moment dat de patiënt een signaal krijgt, biedt een app op de smartphone hulp om de stress te verlagen. De bedoeling is dat de patiënt steeds meer handvatten krijgt om de klachten onder controle te krijgen en te houden.'

Vaker verkramping dan gedacht

Het hart heeft drie grote kransslagvaten en ontzettend veel kleine hartslagadertjes, de haarvaten. Meestal zit de oorzaak van pijn op de borst in het dichtslibben (aderverkalking) van de grote slagaders rond het hart. In twintig procent van de gevallen blijkt ‘hartvaten disfunctie’ echter het probleem te zijn. De grote en kleine hartslagaders blijken veel vaker dan gedacht te verkrampen (vaatspasme). Tijdens dit verkrampen stroomt er te weinig bloed naar de hartspier. Ook kan verdikking en/of afname in het aantal haarvaatjes zorgen voor zuurstoftekort in het hart.