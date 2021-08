Coronavirus kan ongemerkt placenta van zwangere aantasten

'Vaccineren zwangeren belangrijk'

Onderzoekers van het Erasmus MC en het LUMC ontdekken een ‘placentaire Covid-19 handtekening’. Het lastige: aan het ziekteverloop van de moeder is niets op te merken en op de echo is niets te zien. Gynaecoloog-perinatoloog Sam Schoenmakers: ‘Het is belangrijk dat zwangeren zich laten vaccineren om zichzelf en hun ongeboren kind te beschermen.’

Nieuw ziektebeeld

Als eerste ter wereld stellen wetenschappers van het Erasmus MC en het LUMC een nieuw ziektebeeld vast bij zwangeren na een covid19 infectie: een kapotte placenta. In de placenta vinden onderzoekers naast het coronavirus ook afgestorven cellen, verharding en bepaalde immuuncellen die daar normaal nooit voorkomen. De uitkomsten publiceerden de wetenschappers van de afdelingen Verloskunde, Neonatologie, Pathologie en Virologie deze week in het wetenschappelijk tijdschrift Viruses.

Loopneus

Dit verhaal begint eigenlijk vorig jaar. Een zwangere vrouw komt met een loopneus het Erasmus MC binnen. De baby verkeert in nood en de artsen moeten een acute keizersnee uitvoeren. 8 weken te vroeg. Na de geboorte blijkt de placenta ‘kapot’ te zijn door het SARS-CoV-2 virus.

Placenta's onderzocht

Erasmus MC gynaecoloog-perinatoloog Sam Schoenmakers besluit daarop in het verloop van de eerste en tweede coronagolf alle placenta’s van vrouwen die corona hebben gehad op te sturen naar de pathologen. De zogenaamde ‘placentaire Covid-19 handtekening’ van afgestorven cellen (necrose), verharding (fibrineneerslag) en immuuncellen zien ze bij 5 van de 36 bestudeerde placenta’s.

Zuurstof

Schoenmakers legt uit: ‘De placenta zorgt voor de uitwisseling van stoffen, zoals zuurstof, tussen moeder en kind en beschermt de foetus tegen ziekten. Als de cellen van de placenta afsterven door een coronavirusinfectie raakt het systeem verstopt. Dat kan leiden tot zuurstoftekort, extreme nood of zelfs overlijden van het kind.

Vrouwen voelen niks

‘Wat het erg moeilijk maakt is dat vrouwen niet voelen wanneer de placenta geïnfecteerd is. Wij zagen een moeder die zelf nauwelijks last had van Covid-19 en toch een geïnfecteerde, ernstig zieke placenta had. Ook op de echo is niks te zien. We weten dus niet van te voren welke vrouwen risico lopen.’

'Spannend nieuws aanstaande moeders'

Schoenmakers realiseert zich dat dit spannend nieuws kan zijn voor aanstaande moeders. ‘Het is belangrijk dat iedereen zich vaccineert. Ook jonge moeders: vaccineren helpt om een coronabesmetting te voorkomen en jezelf en je ongeboren kind te beschermen.’